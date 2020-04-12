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Ağrı, Güncel

Çiftçilerin tohum ekme mesaisi başladı

Ağrı'da uzun süren kış mevsiminin ardından karların erimesi ve baharın gelmesiyle birlikte Ağrılı çiftçiler yılın ilk tohumlarını tarlalarına ektiDoğu Anadolu Bölgesi'nde halkın büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ağrı'da çiftçiler, uzun süren kışın ardından yağan yağmurla...

12.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:43
Çiftçilerin tohum ekme mesaisi başladı

Ağrı'da uzun süren kış mevsiminin ardından karların erimesi ve baharın gelmesiyle birlikte Ağrılı çiftçiler yılın ilk tohumlarını tarlalarına ekti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde halkın büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ağrı'da çiftçiler, uzun süren kışın ardından yağan yağmurla birlikte yumuşayan ve nemlenen arazilerini ekmek için çalışmaya başladı.

Önceki hasat döneminden sakladıkları ya da satın aldıkları tohum ve gübreleri römorklara yükleyen çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte arazinin yolunu tutup traktörün arkasına bağlanan mibzerlere yükledikleri tohum ve gübreleri, toprağa ekiyor.

"Bu yıl kar her sene ye göre daha da geç eridi"

Toprağa tohum ekimi yapmak için Yukarı Ağadeve Köyü'nde bulunan tarlasına giden çiftçi Engin Aslankılıç, "Bizim memleketimizde kış çok uzun sürüyor. Çoğu yerde kar hala var. Hasata yakın zamanlarda biz daha yeni toprağımızı sürüp ekmeye başlıyoruz. Bunun sebebi burada kış mevsiminin çok uzun sürmesi. Nerdeyse altı ay kar var buralarda. Hala karların erimediği yerler var. Bu yıl kar her seneye göre daha da geç eridi. Umarım hasat zamanı bu kadar geç olmaz" şeklinde konuştu.

"Herkes elinden geldiğince toprağını eksin ve uğraşsın"

Aslankılıç, ülkedeki ekonomik krizin çiftçilere olan etkilerine ve korona virüsün Türkiye'de yaratabileceği olası gıda sıkıntısına karşı toprağa ekim yapılmaması sebebi ile kriz yaşanabileceğine dikkat çekerek,"Koronavirüs salgının yaratabileceği olası gıda sıkıntısının önüne bir nebze de olsa geçmek ve üretime katkı sağlamak amacı ile bu sene elimdeki bütün toprağı ekeceğim. Belki buralarda hava ve iklim şartlarından dolayı istediğimiz verimi almayabiliriz. Ama yine de elimizden ne geliyorsa üretim anlamında yapmalıyız. Çünkü ne yaparsak onu ekeceğiz. Ayrıca geçen seneden de anladık ki toprağı ekmezsek, uğraşmazsak patates, soğan, buğday fiyatları alıp başını gidiyor. Bunun önüne ancak üretmekle, toprağı ekmekle ve toprağı işlemekle geçebiliriz. Bunun için bütün çiftçilerimize sesleniyorum. Herkes elinden geldiğince toprağını eksin ve uğraşsın. Hep birlikte girdiğimiz bu dar boğazdan üretmekle çıkalım. Devletimiz de bize bu konuda destek olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Önlemlerimizi alarak tarlalarımıza geldik"

Devletin çiftçilere verdiği ve vereceği desteklerden dolayı rahatladıklarını belirten bir diğer çiftçi Asaf Karasungur, korona virüse karşı tedbirlerini alarak gittiği tarlalarında ekim yapmaya başladı. Karasungur, yaptığı konuşmada şunları aktardı:

"Havaların ısınmasıyla birlikte evlerimizden çıkmaya başladık. Tabi tarlalarımıza ekinleri ekmek için çıktık. Korona virüsten dolayı yaklaşık bir aydır evden doğru dürüst çıkmıyorduk. Şimdi ekim yapmak için Sağlık Bakanlığımızın belirttiği önlemlerimizi alarak tarlalarımıza geldik. Eldivenlerimizi ve maskelerimizi taktık ve işimize koyulduk. Allah'ın izniyle bu süreçte işlerimizi kimseye zarar gelmeden halledip evlerimize tekrar döneceğiz. Herkesin bu süreçte alınması gereken önlemleri alıp ekim topraklarını boş bırakmamasını tavsiye ediyorum. Bu süreçte olası kriz durumuna önlem almak anlamına geliyor. Herkes durumun vahimliğinin farkına varmalı ve üstüne düşen görevleri yapmalı. Tabi ki kendi canını tehlikeye atmadan ve gerekli önlemleri alarak" - AĞRI

Kaynak: İHA

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