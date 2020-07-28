Çiftçilerin su probleminin giderilmesi amacıyla adımlar atılıyor AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Erhan Ayyıldız, çiftçilerin su probleminin giderilmesi amacıyla adımlar atıldığını bildirdi.

AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Erhan Ayyıldız, çiftçilerin su probleminin giderilmesi amacıyla adımlar atıldığını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Ayyıldız, Lalapaşa Kaymakamlığı ve Lalapaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği çatısı altında 1 milyon lirayı geçen bütçe ile Vaysal, Hacıdanışment ve Süleymandanışment köylerine kuyu açıldığını belirtti.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından kuyulardan numune alındığı aktaran Ayyıldız, "Suların tahlilleri İstanbul'da yapılacak ve akabinde arıtma sistemi kurulacak. Lalapaşa halkımıza ve değerli çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Lalapaşa İl Genel Meclis Üyesi Secaattin Uyur da Yünlüce Köyü'nden altı köye su verileceğini kaydetti.

Lalapaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından doğrudan temin ile ihalesinin yapıldığını belirten Uyur, bayram bitiminde Lalapaşa'nın Yünlüce Köyü'nde sondaj çalışmalarının başlanacağını aktardı.

Uyur, Dombay, Saksağan, Hüseyınpınar, Tuğlalık, Uzunbayır ve Yünlüce köylerinin suya kavuşacağını kaydetti.

Hamzabeyli, Çömlekakpınar, Çömlekköy köylerinin de su sıkıntısının çözüleceğini ifade eden Uyur, şunları kaydetti:

"Yaşan kuraklıklardan dolayı çiftçilerimizin su sıkıntılarını gidermek için her zaman bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Edirne Valimiz Ekrem Canalp'e, bizlerle birlikte köylülerimizi ziyaret edip, taleplerimizi alan AK Parti İl Başkanımız Belgin İba, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal ve AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanımız Erhan Ayyıldız'a, Lalapaşa Kaymakamımız Mehmet Çağatay Çakal'a şahsım ve ilçem adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

Kaynak: AA