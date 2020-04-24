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Çiftçilerin sosyal mesafesi drone ile denetleniyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında arazide çalışan çiftçilerin sosyal mesafeye uyup uymadıkları drone yardımıyla denetleniyor.

24.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:04
Çiftçilerin sosyal mesafesi drone ile denetleniyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında arazide çalışan çiftçilerin sosyal mesafeye uyup uymadıkları drone yardımıyla denetleniyor.

Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyleri dolaşarak çiftçileri "sosyal mesafe, maske kullanımı ve çalışırken dikkat etmeleri gereken sağlık kuralları" hakkında bilgilendiriyor.

Kontrollerde drone da kullanan ekipler, sosyal mesafe kuralına uymamakta ısrar eden çiftçiler hakkında tutanak tutarak, idari para cezası uyguluyor.

Hanönü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gülhan Çotuk, AA muhabirine, çiftçileri ziyaretlerinde, tarım arazisinde çalışırken sosyal mesafeye uyup uymadıklarını da kontrol ettiklerini söyledi.

Herkesin salgınla mücadele kapsamında kurallara uymasını sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Çotuk, mücadelenin Kaymakamlık, kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, Tarım ve Orman Müdürlüğü gibi kurumların iş birliğinde yürütüldüğünü anlattı.

İlçede bugüne kadar koronavirüs vakasına rastlamadıklarına işaret eden Çotuk, şunları kaydetti:

"İnşallah vakasız şekilde bu durumu atlatmaya çalışacağız. Virüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Çalışırken de bunlara dikkat edersek virüse yakalanma ihtimalimiz minimuma inecek. O yüzden arada en az ikişer metre mesafe olacak şekilde ve maskeli olarak çalışılması gerekiyor. Çiftçilerimiz el hijyenini sürekli sağlayacak şekilde, mola verdiklerinde aynı sofrada yemek yemeyecekler. Aralıklı oturarak yemek yiyecekler."

"Çiftçilerimiz drone gördüklerinde şaşırıyor"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu ise koronavirüsten önce drone ile arazi tespiti yaptıklarını dile getirdi.

Dünyanın koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Eminoğlu, "Çiftçilerimize tarlada, bahçede nasıl çalışmaları gerektiğini anlatıyoruz, bilgilendiriyoruz. Denetleme görevi de bizde olduğu için teknolojiden faydalanmak adına dron kullanıyoruz." dedi.

Bütün tarlaları adım adım gezme imkanları bulunmadığını, bu nedenle drone uçurarak uzaktan kontrol yaptıklarını belirten Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimiz drone gördüklerinde şaşırıyor. Bir sıkıntı varsa yanlarına kadar gidip, 'Sizi drone ile de izliyoruz, sosyal mesafenizi koruyun' diyoruz. Genelde anlayışla karşılıyorlar ve ikinci kontrolde bir sıkıntı görmüyoruz. Uymamakta ısrar edenlere ise idari para cezası uyguluyoruz."

Çiftçilerden Hüseyin Akın, tarlasında ailesiyle sarımsak çapası yaptığını anlatarak, "Kurallara uygun olarak aralıklarla çalışıyoruz. Bize prosedürleri söylediler, 'Bunlara uyun' dediler. Biz de bu kurallara uyuyoruz. Bizi iki sefer drone ile izlediler. Zaten kurallara uyuyorduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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