Çiftçilerin sorunları TARSİM'e aktarıldı
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Çiftçilerin sorunları TARSİM'e aktarıldı

Çiftçilerin sorunları TARSİM'e aktarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, TARSİM Bölge Müdürü Bülent Zelyurt ile ilçede yaşanan çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını görüştü.

Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, TARSİM Bölge Müdürü Bülent Zelyurt ile ilçede yaşanan çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını görüştü.

Görüşmede, geçmişte bir takım sıkıntılar yaşanmış olduğunu kabul eden TARSİM Bölge Müdürü Bülent Zelyurt, "Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Geçmişte yaşananların tekrar etmemesi için Kangal Ziraat Odamız ile istişareyle hareket edeceğiz. Her zaman çiftçilerimizin emrindeyiz. Oda olarak da sizlerin her zaman yanındayız. Başkanımız Basri Çoban'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederim" dedi.

Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, TARSİM'in hasar tespitinde yeni düzenlemeler yapması gerektiğini belirterek, "ilçe Ziraat Odaları ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden ekiplerin arazi tespitlerinde yer alması gerekiyor. TARSİM Sigorta Ekspertizlerinin tek başına arazide tespit yapmalarını yanlış buluyoruz. Geçmişte bu nedenle çeşitli sorular yaşandı. Şeffaflık açısından bunun talep ettiğimiz şekilde yapılması gerekiyor. Ayrıca borç ertelemesinde çiftçilerimize TARSİM sigorta şartı getirildi. Bu şart daha önce getirilmemişti, ilk kez uygulanıyor. Biz bu konuda da siyasilerimizden de destek bekliyoruz ve kararın kaldırılmasını talep ediyorum. TARSİM Bölge Müdürüne beklentilerimizi aktardık. Çiftçilerimizin sorun ve sıkıntıları ile çözüm önerileri de kendisine ilettik. Umuyoruz bu konuda TARSİM gereken adımları atar" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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