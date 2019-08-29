Çiftçilerin "kışlık yem" mesaisi

29.08.2019 16:04

Sakaryalı çiftçiler, büyükbaş hayvanların kış aylarında tüketeceği yiyecekleri hazırlamak için mesai harcıyor.

Serdivan ve Adapazarı ilçelerindeki yetiştiriciler, süt veriminde önemli artış sağlayan mısırın hasadını yaparak paketleme işlemini gerçekleştiriyor.

Sakarya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hakan Candemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de mısır silajının önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Süt inekçiliğinde verimin mısır silajı sayesinde arttığına dikkati çeken Candemir, "Hayvanlarda sanayi yemini az kullandığımız için de mutlaka mısır silajı kullanmamız gerekiyor. Hayvanlara mısır silajı verilmediği takdirde yüzde 30 düşüş yaşanıyor. Onun için süt veriminde düşüş olmaması için sanayi yemi kullanmanız gerekiyor ama sanayi yemi pahalı olduğu için, mısır silajına yöneliyoruz. Kışlık mısır silajları hazırlığımız başladı ve devam ediyor. Mısır silajının yapma zamanı da çok önemlidir, çiftçilerimizin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Mısır yaşken silaj yapılmamalı, çok kuruduğu zaman da yapılmamalı." diye konuştu.

Çiftçilerden Ercan Kartal da mahsulleri yetiştirerek tesiste silaj yaptırmak suretiyle hayvanlara kışlık yem hazırladıklarını söyledi.

Kış aylarında silajları hayvanlara yedirdiklerini dile getiren Kartal, "Hayvanlarımızın sütünden etinden büyük verim alıyoruz. Özellikle kışın hayvanlarımıza mısır silajı veriyoruz, bunun yanında yonca ve ot da veriyoruz ama mısır silajı verdiğimiz hayvanların sütünden daha iyi verim alıyoruz." dedi.

Çiftçi Osman Erol ise kışlık silajlar olmazsa hayvan bakımının güç olacağına işaret ederek, "Yem maliyetleri yüksek olduğu için çiftçiler şu anda çok zor durumda. Mısır silajı hayvanda süt verimini arttırıyor. Ayrıca silaj olmazsa hayvan da bakılmaz çünkü devamlı hayvana yem dayanmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA