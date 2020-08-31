Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti
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Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Aydın'da incir ve mısır hasat zamanının yaklaşması ile domuzlar çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi.

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti
31.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:37

Aydın'da incir ve mısır hasat zamanının yaklaşması ile domuzlar çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. Her gün onlarca dönüm arazisi bozulan ve ürünleri zarar gören çiftçilerin imdadına avcılar yetişti.

Nazilli Arpaz ovasında gerçekleştirilen sürek avında sadece bir mısır tarlasının içinde 30 adet domuz görüldü. Tarlanın mısırları biçilmek suretiyle gerçekleştirilen avda domuzlardan 6'sı vurularak etkisiz hale getirildi. Çiftçiler ovalarda mısır tarlalarının, dağlarda da incir bahçelerinin domuz istilasında olduğunu belirterek avcılardan yardım istedi.

Türkiye'nin en verimli arazilerine sahip Aydın'da tarım alanları domuz istilasına uğradı. Son zamanlarda yerleşim birimlerine kadar inen ve sayıları her geçen gün artan domuzlardan dolayı tarla ve bahçelerden ürün alamaz hale geldiklerini belirten üreticiler tarım sektöründe en büyük sıkıntıların başında domuzların geldiğini belirttiler.

İncir hasadının başladığı Aydın'da Buharekent'ten Kuşadası'na kadar ilin tüm ilçelerinde çiftçilerin ortak sorunu, baş edilemeyen domuzlar oldu. Sürüler halinde dolaşmaya başlayan domuzların tarım alanlarındaki talanlarının yanında otlaklardaki hayvanları da zarar vermeye başladığını belirten çiftçiler, ürün hasat edemez duruma geldiklerini belirttiler.

"Talepleri yetişemiyoruz"

Özellikle mısır hasadı ve incir sergisi olan bölgelerde çiftçilerden gelen sürek avı taleplerini karşılamakta güçlük çektiklerini belirten Aydın'ın usta avcılarından Serhat İnci, "Yıllardır sürek avı yaparım. Domuzların bu kadar arttığına şahit olmadım. Sadece bir tarlanın içinde 30 adet domuz gördük. Sürü halinde dolaşmaya başladılar ve girdikleri tarla ve bahçede ne varsa yok ediyorlar" diyerek avcı gruplarının son günlerde tarım alanlarını ve ürünlerini domuzlardan korumak için mesai yaptığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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