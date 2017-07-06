Çiftçilerin Geceli-gündüzlü Hasat Mesaisi

Buğday hasadının devam ettiği Trakya'da çiftçiler, gece-gündüz mesai yapıyor.



Trakya'nın verimli topraklarından bu yıl bereketli ürün elde eden çiftçiler, hasat sevinci yaşıyor.



İki hafta önce başlayan hasatta sona yaklaşıldı. Biçerdöverlerin yoğun mesaisi nedeniyle sırası anca gelenler, geceden sabaha tarlasındaki buğdayı biçtirerek ambarına taşıyor.



Hayvancılıkla uğraşanlar ise gece biçilen buğday sapının hayvanlar için daha doygun olduğu gerekçesiyle gece hasadını tercih ediyor.



Bölgede hem traktör hem de biçerdöverlerin ışıkları tarlaları aydınlatmaya devam ediyor. Hasadın 10 gün içerisinde tüm bölgede tamamlanması bekleniyor.



"Yoğun bir hasat dönemi geçiriyoruz"



Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyü muhtarı Erdoğan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl çiftçinin verimden memnun olduğunu söyledi.



Hem yoğunluk hem de serin ve nemsiz ortamda sap oranının daha çok olması nedeniyle hayvancılıkla uğraşanların gece hasadını tercih ettiğini ifade eden Kahraman, "Yoğun bir hasat dönemi geçiriyoruz. Son birkaç gündür çok az bir uykuyla hem sabah hem gece tarlalarda biçme işlemimiz devam ediyor. Sap oranı gece daha fazla olduğu için bu ara gece sabaha kadar tarlalarda hasat devam ediyor." diye konuştu.



Üretici Mehmet Tuncer de hayvanları için sap oranının yoğun olması amacıyla gece hasadını tercih ettiğini belirtti.