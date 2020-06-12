Çiftçilerin ekinlerini dolu vurdu
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı, ekinlere büyük hasar verdi.
12.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:45
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı, ekinlere büyük hasar verdi.
Öğleden sonra başlayan dolu yağışı, ilçe merkezinde ve ekili alanlarda etkili oldu. Yağışlar nedeniyle ilçe merkezinin bazı yerlerinde su baskınları meydana gelirken, en büyük hasar tarım arazilerinde oldu. Aşırı yağışlar sonrasında tarlalar göle dönerken, yetkililer yarından itibaren hasar tespit çalışmalarının başlayacağını bildirdi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA