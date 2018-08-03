Çiftçilerin Ek Süre Talebi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yulaf eken ve Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi'nden faydalanmak için dilekçe verme zorunluluğundan haberdar olmayan çiftçiler, başvuru süresinin uzatılması talebinde bulundu.

İlçede 80 dönüm arazide yulaf hasadı yapan çiftçilerden Bayram Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tarlasına yulaf ektiğini belirtti.

Geçen yıl destekleme aldığını ancak bu yıl başvurmakta geç kaldığı için desteklemeden faydalanamadığını dile getiren Toprak, "Yulafı yeşile biçtiğimiz ve destekleme için dilekçeyi vermediğimizden bu yıl yem bitkileri desteklemesinden faydalanamadık." dedi.

Toprak, geçen yıldan farklı olarak bu sene dilekçe zorunluluğu getirildiğini ancak bunu bilmedikleri için mağdur olduklarını dile getirerek destekleme süresinin bir hafta 10 gün uzatılmasını talep etti.

İlçede 34 dönüm arazide yulaf hasadı yapan Seyfullah Çoban da "Devletimizin yardım etmesini talep ediyoruz. Devletimizin çiftçinin yanında olduğunu biliyoruz, yardım bekliyoruz." diye konuştu.