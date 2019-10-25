Çiftçilerin domates salçası mesaisi

25.10.2019 16:47

Muş'ta geleneksel yemekleri kış aylarında da mutfaklarından eksik etmek istemeyen vatandaşlar, bahçelerinden topladıkları domatesleri çeşitli işlemlerden geçirip salça haline getiriyor.

"Domates salçası" için mesai harcayan vatandaşlar, bahçelerden topladıkları domatesleri doğradıktan sonra sulanması için bir gün bekletiyor.

Filelere konulan domatesler, kadınlar tarafından ezilerek suyu çıkarılıyor.

Bakır kazanlarda odun ateşinde yaklaşık 4 saat boyunca kaynatılarak koyu bir kıvam haline getirilen domates suyu, güneşte bekletildikten sonra salçaya dönüşüyor, cam kavanozlara konularak kış mevsimi için saklanıyor.

Çiftçi Cüneyt Uçkun, yaptığı açıklamada, 7 dönüm alanda yetiştirdiği domateslerin büyük kısmını salçaya dönüştürdüklerini söyledi.

İhtiyaç fazlası salçayı satarak geçimini sağladığını anlatan Uçkun, "Kayseri'den 3 bin 500 lira karşılığında makine aldım ve Muş'a getirdim. Bahçemde ürettiğim domatesleri salça haline getiriyorum. Kendi ürünümüzü marketlere satmak istiyoruz. Ürettiğimiz salça tamamen organik." dedi.

Kaynak: AA