Çiftçilerin Dolandırıldığı İddiası

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde patates üreticisi çiftçiler, tüccar tarafından dolandırıldıklarını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Derinkuyu ile Suvermez, Kuyulutatlar, Yazıhöyük ve Doğala köylerindeki patates üreticisi çiftçiler, R.C. tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla önce Kaymakamlığa başvurdu, ardından Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

Mağdur olduğunu savunan 18 çiftçi, yaklaşık bin ton patates karşılığında 1 milyon lira alacaklarının ödenmediğini öne sürdü.

Çiftçi Bülent Tunca, 40 ton patates verdiğini ve 60 bin lira alacağı olduğunu iddia ederek, "R.C, köyümüze geldi. Birkaç ay patates alıp parasını vererek güven sağladı. Biz de patatesleri anlaşarak verdik. 3 araba patates vermiştim. 2 araba patatesin parasını vermedi. R.C. hakkında jandarmaya suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Elinde senedi ve kantar makbuzu olduğunu belirten Tunca, "Toplam 1 milyon lira değerinde patates sattık ama parası ödenmedi. Babası M.C. ve R.C. bizim patatesleri başka yerde aldıkları fiyattan daha ucuza vererek paraya çevirmişler. Bütün malımızı alıp gittiği için paramız da yok. Çocuklarımızın rızkını götürdü. Para bulup avukat da tutamadık. Patateslerimiz depodaydı. Mağduruz, devletimizden yardım istiyoruz." diye konuştu.

Fedai Tunca da 32 ton patates verdiğini ve 29 bin lira alacağının bulunduğunu savunarak, "R.C. diye bir tüccar geldi ve köyümüzden patates aldı. 18 kişi mağdur olduk. Paramızı vermedi. 1,5 aydır alacağımızı tahsil edemedik. Kaçtığını duyduk. Telefonlarımıza bakmıyor. 18 çiftçinin 1 milyon liraya yakın alacağı var. Bir arkadaşımız senet almış. Diğerlerinde senet yok. Sözlü satış yaptığımız için senet almadık. Bir köylümüz yanında olduğu için güvendik." ifadesini kullandı.

Mağdur olduğunu ileri süren çiftçilerden Mehmet Salman da şunları söyledi:

"R.C. patateslerimizi aldı götürdü. Yanında köylümüz olduğu için patateslerimizi güvenerek verdik. Şimdi telefonlarımıza da bakmıyor, paramızı da ödemiyor. Mağdur olduk, zor durumdayız. Alacaklılar evimize kadar geliyor. 25 ton patates verdim, 30 bin liraya yakın alacağım var. Bir aydır alamıyorum. Telefonlarımızı engellemiş, ulaşamıyoruz."

R.C'nin, babası M.C. ile birlikte köye gelerek, patateslerini aldığını belirten çiftçi Hüseyin Karataş ise şöyle konuştu:

"Bizim mallarımızı aldılar, paramızı ödemiyorlar. Şu anda telefonlarımızı da açmıyorlar. 150 ton patates verdim. 40 bin liralık çek aldım, 100 bin lira kadar da alacağım var. Suç duyurusunda bulunduk. Bu bizim 3 yıllık gelirimiz. Çocuklarımız mağdur oldu. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Hacizler gelmeye başladı. Devletimizin bu işe el atmasını istiyoruz."

Kaynak: AA