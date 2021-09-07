Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi projesinin toplantısı gerçekleşti
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Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi projesinin toplantısı gerçekleşti

Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi projesinin toplantısı gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adnan Menderes Üniversitesi'nin proje ortağı olduğu ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan, ERASMUS+ Programı 2018 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar-Yetişkin Eğitimi programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Çiftçilerin Dijital...

Adnan Menderes Üniversitesi'nin proje ortağı olduğu ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan, ERASMUS+ Programı 2018 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar-Yetişkin Eğitimi programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi adlı projenin 5. Ulus Ötesi Toplantısı, proje ortağı Euroform ev sahipliğinde Amantea/İtalya'da gerçekleşti.

Projenin 5. Ulus Ötesi toplantısına ADÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Taner Arabacıoğlu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personeli Çağrı Kesen katıldı. İki gün süren toplantı, projenin fikri çıktıları olan eğitim modülü için gereklilikler ve içeriklerin son kontrolünün yapılması ile başladı. Deneme eğitimlerinin uygulanması ve gerekli görev paylaşımlarının yapılması ile ulus ötesi toplantının ilk günü sona erdi. Proje toplantısının ikinci günü proje yönetimi ve uygulaması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin son kontrolü yapıldı. Devamında, projenin uygulama kuralları, değerlendirme planı ve yaygınlaştırma konuları gözden geçirildi ve iş paylaşımları yapıldı. Proje ortağı 9 kurum ve kuruluşun katıldığı toplantı, genel değerlendirme ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi. - AYDIN

Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi projesinin toplantısı gerçekleşti
Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi projesinin toplantısı gerçekleşti
Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi projesinin toplantısı gerçekleşti
Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi projesinin toplantısı gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi projesinin toplantısı gerçekleşti - Haberler
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