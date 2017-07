Çiftçilerin birim fiyatı beklentileri sürüyor

Diyarbakırlı çiftçiler, TMO'nun birim fiyatlarını bir an önce açıklamasını istiyor



DİYARBAKIR - Diyarbakırlı çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisinin henüz birim fiyatlarını açıklamaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, nakliye parasını bile ödeyemediklerini ifade etti. Çiftçiler, TMO'dan fiyatları bir an önce açıklamasını istedi.

Bu yıl verimli geçen hasat döneminin ardından umutlanan çiftçiler, TMO'nun birim fiyatları açıklanmaması nedeniyle zor günler geçiyor. Merkez Sur ilçesine bağlı Mermer Mahallesindeki TMO'ya buğdaylarını getiren çiftçiler, fiyat açıklanmadığı için ofise yakın boş bir alana döktükleri buğdayın nakliyesi ücretini bile ödeyemediklerini belirtti.

"Ne işçiye ne de nakliye verecek param yok"

300 dönüm arazisinde hasadını yaptığı buğdayı TMO'ya getirdiğini anlatan çiftçi Abdullah Tolucan, "Buğdayı yükledim, ofise getirdim. Ofis de fiyat vermiyor. Yüklemeye para verdim, boşaltmaya para vereceğim. Yine yükleyeceğim yine para vereceğim. Nereye götüreceğimi de bilmiyorum. Şuanda mağduruz. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar. Ne işçiye verecek param var ne kamyona verecek param var" dedi.

"En son buğdayları dereye dökeceğiz"

Merkez Sur ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahalle Muhtarı Abdullah Adsız, bin tona yakın buğdayının olduğunu dile getirerek, "Çiftçiler her şeyi borçla alıyor. Fiyat açıklanmadığı için tefecilerin eline düştük. Tefeciler de kendilerini sırt üstüne atıyor. Kamyoncuların yanına gidiyoruz el pençe duruyoruz. Ofise gidiyoruz aynı şekilde, tefecilerin yanına gidiyoruz aynen öyle. Çiftçiler gibi sahipsiz insanlar görmedim. En son buğdayları dereye dökeceğiz. Bankalara, vatandaşlara, her yere borcumuz var. Mecburi dökeceğiz. Kimse almasa biz ne yapacağız. Ofise getiriyoruz. Emanete verin diyorlar. Bazıları emanete vermiyor. Buraya döküyor. Burada devletin fiyatı açıklamasına kadar bekleyecek. Açıklamasa öyle kalacak burada" diye konuştu.

"Alaflar fırsat kolluyor"

TMO'ya 700 ton buğday getirdiğini aktaran Mehmet Alma adlı çiftçi, şunları kaydetti:

"Şuan burada dökülmüş olan benim buğdayımdır. Fiyat belli olmadığı için veremedim. Açıklanmasa kaldırıp, alaflara vereceğim. Alaflar da fırsat kolluyor. Bu yüzden çok mağduruz. Şu anda burada toplanmamızın sebebi de fiyatın açıklanmamasıdır. Fiyat belli değil diye hepimiz şaşkınız. Nereye gideceğiz, ne yapacağız bilmiyoruz. 200 bin TL'lik kredi ödemem var ödeyemiyorum. Kimse de para yok, bulamıyoruz."

"Onlarda da yok ki bize versinler"

Üç gündür buğday boşalttığı alanda beklediğini kaydeden nakliyeci Abdulmenaf Demir, "TMO fiyat vermediği için arabayı boşalttım. 3 gündür buradayım. Fiyat açıklanırsa günde bir sefer yapabiliriz. Bu da bize 150 TL bırakır. Fakat üç günde bir olunca ne bize bir kuruş para kalır ne de mazot borcunu verebilirim. Daha bir kuruş para alabilmiş değilim. Onlarda da yok ki bana versinler. Fiyat açıklanırsa paramızı alabileceğiz" ifadelerinde bulundu.

Fiyatların açıklanmamasının herkesi etkilediğini ifade eden nakliyeci Abdurrahman Karadeniz ise, şunları söyledi:

"Kamyoncuyu da işçiyi de etkiliyor. Alafı etkilemiyor. Bu durum alafın çıkarına uygundur. Bandrol zamanı geldi. Sigortası var, trafik sigortası var. Kamyoncunun bir sürü sorunu var. Bu iki ayı bekliyoruz zaten. O da olmayınca aç kalıyoruz.