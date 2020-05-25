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"Çiftçilerimizin yanındayız"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar, Tavşanlı, Hisarcık, Domaniç, Şaphane, Gediz ve Dumlupınar ile bazı ilçelerde meydana gelen zirai don hasarı dolayısıyla çiftçilere 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

25.05.2020 22:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:24

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar, Tavşanlı, Hisarcık, Domaniç, Şaphane, Gediz ve Dumlupınar ile bazı ilçelerde meydana gelen zirai don hasarı dolayısıyla çiftçilere 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Başkan Ceyhun, 23 Mayıs 2020 gecesi il genelinde sıcaklıkların eksi 2,5'lara düşmesi sonucu, il merkez köyleri ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Tavşanlı, Hisarcık, Domaniç, Şaphane, Gediz ve Dumlupınar ile bazı ilçelerde zirai don hasarı meydana geldiğini belirtti.

İl Başkanı Ceyhun, "Zirai don hasarı ile ilgili ekipler ekili alanlarda hasar tespit çalışmalarına hemen başlamışlar ve bu ilk tespit çalışmaları sonrasında şeker pancarı, mısır, fasulye, sebze fideleri, patates, kabak çekirdeği, ayçiçeği, kavun, karpuz ve benzeri ekili alanlarda hasar meydana geldiğini gözlemlemişlerdir. Tespit çalışmaları tamamlandıktan hemen sonra üretim için elinden geleni yapan çiftçilerimize bir nebze olsun yardım edebilmek adına ilgili bakanlıklarımız nezdinde gerekli girişim hemen başlatılacaktır. Bu arada mahsulü zarar gören çiftçilerimiz herhangi bir işlem yapmadan önce İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden teknik personelin tavsiyelerine göre hareket etmelidir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile sürekli iletişim halinde olup süreç tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir. İlimiz ve ilçelerimiz çiftçilerine büyük geçmiş olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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