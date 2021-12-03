Çiftçilerimize Fıstık Fidanı Dağıtımı Yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığımızın sağladığı destekle İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan Fıstık konusunda çiftçilerimize fidan dağıtımı yapıldı. Yüzde 70 hibe olmak kaydıyla 35. 000 adet fıstık fidanı bugün itibariyle talepte bulunan çiftçilerimize dağıtılmaya başlandı.

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