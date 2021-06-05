Çiftçilerimiz ve İşletmelerimiz Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı
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Çiftçilerimiz ve İşletmelerimiz Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı

Çiftçilerimiz ve İşletmelerimiz Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı
Habermetre - Haberler | Toplum

Çiftçilerimiz ve İşletmelerimiz Arasında Bilgi ve Tecrübe PaylaşımıAdana Valiliğimizin bu yıl başlatmış olduğu "Adana'da Tarım Sektöründe İlçelerarası Yardımlaşma, Çiftçilerimiz Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı ve Bu Yolla Tarımda Kalitenin ve İstihdamın Arttırılması Projesi" kapsamında;

Çiftçilerimiz ve İşletmelerimiz Arasında Bilgi ve Tecrübe PaylaşımıAdana Valiliğimizin bu yıl başlatmış olduğu "Adana'da Tarım Sektöründe İlçelerarası Yardımlaşma, Çiftçilerimiz Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı ve Bu Yolla Tarımda Kalitenin ve İstihdamın Arttırılması Projesi" kapsamında; Aladağ İlçemizden 2'si bayan 10 çiftçimiz 04 Haziran 2021 günü öğleden sonra Ceyhan İlçemizdeki; - Emin Yalçınkaya'ya ait Büyükmangıt Mahallesindeki 500 büyükbaşlık besi işletmeyi, - Çalışkan Seracılık'a ait, Büyükmangıt Mahallesindeki 56 dönümlük dometes serasını, - Anadolu Etap'a ait, Yeşilova Mahallesindeki 1. 200 dönümlük meyve bahçesini gezip inceleyerek işletmelerimizin faaliyetleri hakkında bilgiler aldılar. İşletme sahipleri ve yöneticileri de yapılan işleri, tedarik ve pazarlama konularını ayrıntıları ile anlatarak tecrübelerini paylaştılar. İlçe Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Özer Er ile Aladağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Murat Ekiz'in de katıldığı programda misafir çitçiler "Ceyhan'daki örnek büyük işletmeleri gezip faaliyetlerini yerinde görmüş olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, Ceyhan'daki işletmelerde gördükleri teknikleri kendilerinin de uygulayacağını ve işlerini genişleteceklerini" belirttiler. Kaymakam Yılmaz da, "Projenin Adana İlimize özgü olarak Adana Valimiz Sayın Süleyman Elban' tarafından başlatıldığını, Ceyhan İlçesi olarak projeyi zamana yayarak uygulayacaklarını, Ceyhanlı Çiftçilerimizin de diğer ilçelerdeki faydalı olacağı düşünülen örnek işletmeleri görmelerini sağlayacaklarını, bunun için çalışma yapacaklarını, bu kapsamda diğer ilçelerle, ilçemizdeki istekli işletmeler ve ilgili kuruluşlarla işbirliği kapasitelerini geliştireceklerini; Adana'da tarım sektöründe ilçelerarası yardımlaşma ile çiftçilerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı olan bu projenin ilimizde tarım ve hayvancılıkta kaliteyi ve istihdamı arttıracağını belirterek Ceyhanlı İşletme Sahiplerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti; kendilerine samimi ev sahiplikleri için teşekkür ederek hayırlı işler dileğinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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