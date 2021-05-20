Çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk desteği

Çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, istihdamı artırmak ve zorunlu besin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı proje kapsamında, çiftçilere 15 bin Atak-S yarka tavuk desteği sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, istihdamı artırmak ve zorunlu besin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı proje kapsamında, çiftçilere 15 bin Atak-S yarka tavuk desteği sağlanacak.

Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen yüzde 50 hibeli "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında büyükşehir, çiftçilere en az 200, en çok 500 adet 16-18 haftalık yaklaşık 15 bin Atak-S yarka tavuk desteği sağlayacak. Başvuruların, 31 Mayıs tarihine kadar Kocaeli Fuarı içindeki Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne şahsen yapılması gerekiyor. Projeden yararlanmak isteyenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alacakları kanatlı tavuk işletme tescil belgesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne müracaat edebilecek. Tavukların barınacağı alanların sandviç panel, çelik konstrüksiyon, tuğla, beton, briket, içi ve dışı yıkanabilir olması gerekiyor. - KOCAELİ

Çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk desteği
Çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sergey Lavrov Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Lale Karabıyık
Magazin Pınar Altuğ Ben Affleck Ceyda Düvenci Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Hakan Arslan Rıza Çalımbay Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk desteği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:01:33. #1.14#

title