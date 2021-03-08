Çiftçilere yönelik panel düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çiftçilere yönelik panel düzenlenecek

08.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:17
Çiftçilere yönelik panel düzenlenecek

Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı arasında yapılan işbirliğine ilişkin protokol kapsamında panel düzenlenecek.

Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı arasında yapılan işbirliğine ilişkin protokol kapsamında panel düzenlenecek.

Iğdır'da üreticilerine yönelik özellikle yonca yem bitkisi hastalık ve zararlıları, yem rasyonu hazırlamada, kaysıda budama ve aşılama gibi birçok tarımsal ürün parametreleri konularında çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı arasında yapılan işbirliği ile panel düzenlenecek.Yapılan toplantıda Iğdır tarımının gelişmesi, verimin artırılması ve bitkisel üretime yönelik çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen toplantıda mart ayı içerisinde çiftçilere yönelik panel düzenlenmesi kararı alındı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiftçilere yönelik panel düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 14:22:11. #1.16#
title