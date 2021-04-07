Çiftçilere yönelik eğitimler sürüyor
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Çiftçilere yönelik eğitimler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çiftçilere yönelik eğitimler sürüyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Süleymanpaşa İlçesi Osmanlı Mahallesi'nde Çiftçi Eğitim ve Yayım toplantısı gerçekleştirildi. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan, İlçe Müdürü Ufuk İşcan ve İlçe Müdürlüğü teknik personellerince korona virüse karşı gerekli önlemler alınarak gerçekleşen toplantıda çiftçiler ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Çiftçi bilgilendirme ve eğitimlerde tarımsal desteklemeler, hayvancılık desteklemeleri, TARSİM, DİTAP gibi birçok konuda eğitim verildi. - TEKİRDAĞ

Çiftçilere yönelik eğitimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:14:55. #1.16#
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