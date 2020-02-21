Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
Haberler » Güncel » Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haber

Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kurtalan ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

21.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:28
Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve (TAR-SİM) Bölge Müdürlüğünce, Kurtalan ilçesinde Tarım Sigortaları 2020 yılı uygulamaları hakkında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım sigortaları uzmanı Muharrem Ünal, tarım sigortaları 2020 yılı uygulamalarının yer aldığı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2020 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin bilgi verdi.


Toplantıya Kurtalan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Müdürü Mahfuz Demir, Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, çiftçiler, teknik personeller ve tarım danışmanları katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler