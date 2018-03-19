Çiftçilere Yepyeni Ürünler

Geçtiğimiz yıl, ürün çeşitliliğinin artacağını açıklayan Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, dünyaca ünlü Sampo Biçerdöver'in de Erkunt güvencesiyle çiftçilere ulaşacağını söyledi.

Türkiye'nin sanayi sektörüyle kalkınacağını dile getiren ve Türkiye'nin traktörünü üretme idealiyle yola çıktıklarını kaydeden Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, tarım sektöründe önemli bir yere sahip olan Konya Fuarında birçok yeni ürünü lanse edeceklerini dile getirdi.

Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de, yabancı lisansla yurtiçinde üretilen markalar dışında Türk markası bir traktör olmadığını hatırlatan Zeynep Erkunt Armağan, "Biz de bu tablodan korkmak yerine tehdidin içindeki fırsatı gördük ve sonuçta, 'Türkiye'nin Traktörü'nü üretme idealiyle yola çıktık. Bugün Afrika'nın en büyük tarım ülkelerinden biri başta olmak üzere; lisansımızla üretim yapmak isteyen birçok tarım ülkesiyle görüşmeler yapıyoruz. Sadece global pazarda var olmak değil, Türkiye'den dünyaya açılan bir markanın oluşturduğu katma değeri daha da artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

20-24 Mart tarihleri arasında Konya Ticaret Odası-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek Konya Tarım Fuarında birçok sürpriz ürününü lanse edecek olan Erkunt, dünyaca ünlü Sampo Biçerdöver'i de kendi güvencesiyle çiftçilere ulaştıracak.

Her zaman olduğu gibi ilk başta biçerdöver müşterilerinin isteklerini anlamak için derinlemesine bir pazar araştırması yaptırdıklarını dile getiren Zeynep Erkunt Armağan, Sampo markasına duyulan güvenin ve bağlılığın sağlam temellere oturduğunu kaydetti.

Çiftçinin de Erkunt'a duyduğu güvenle her işin altından kalkacaklarını dile getiren Armağan, sözlerine şöyle devam etti: "Tarımın temelini oluşturan çiftçilerimiz, güçlü olduğu zaman Türkiye ekonomisine katkı sağlayabilir. Bugün 15 yıldır birlikte, çiftçinin bağında, bahçesinde ve tarlasında olmanın mutluluğunu yaşarken tüm çiftçilerimize traktörün dışında, yine onların işini ve hayatını kolaylaştıracak yeni bir iş makinesi sunacağız. Ayrıca, araştırmanın bir diğer sonucu olan, üreticinin düşük yakıt tüketimi ve tane kaybı yaşanmaması beklentisini de karşılayacak özelliklere sahip, yakıt tüketimi çok düşük, yüksek hasat kapasitesi, bakım ve tamir kolaylığına sahip olan Erkunt biçerdöverler, kullanıcısına yine sayısız avantaj sunacak. Biçerdöver, günümüzde bilhassa mısır, nohut, mercimek, arpa, buğday gibi taneli ürünlerin üretimine emek veren çiftçi için olmazsa olmaz bir makine. Ayrıca, büyük ve orta ölçekli işletmeler ve müteahhitler için de önemli bir yatırım aracı. 2 yıldır tasarımının üzerinde çalışılan dar izli traktörlerimiz ve İç Anadolu çiftçisinin gözbebeği olan büyük traktörlerimizde yaptığımız yenileme çalışmalarını da bu fuarda çiftçimizin beğenisine sunduk. 2018 yılının ilk fuarı olan İzmir Tarım Fuarından beri, yeniliklerimizi çiftçilerimizle paylaşmaya başladık. Her zaman söylediğim gibi, çiftçimizin bize gösterdiği teveccühe layık olmak için, durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz." - İZMİR