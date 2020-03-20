Çiftçilere yaklaşık 1,6 milyar liralık destek
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Bekir Pakdemirli, Çanakkale, Kilis, Güncel

Çiftçilere yaklaşık 1,6 milyar liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

20.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:20
Çiftçilere yaklaşık 1,6 milyar liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, alan bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon lira, Çanakkale ve Kilis'te mazot ve gübre için 27 bin 213 üreticiye 48 milyon lira, 5 dekar altı küçük aile işletmeleri için 74 ilde 36 bin 728 üreticiye 12 milyon lira, dane mısır için 24 ilde 26 bin 338 üreticiye 89 milyon lira ve hububat, baklagil için 21 ilde 43 bin 842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapacaklarını ifade etti.

Ödemelerin, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Pakdemirli, buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi sıfır olanlara 20 Mart, "2" olanlara 27 Mart, "4" olanlara 3 Nisan, "6 ve 8" olanlara 10 Nisan saat 18.00 itibarıyla ödeme yapacakları bilgisini verdi.

Pakdemirli, ayrıca, bugün tek seferde, saat 18.00 itibarıyla da yaş çay primi için 183 milyon lira, sertifikalı tohum üretimi için 8 ilde 120 firmaya 61 milyon lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 6 ilde 2 bin 624 üreticiye 5,5 milyon lira, kırsal kalkınma için 28 yatırımcıya 9 milyon lira ve tarım sigortaları için 201 milyon lira ödeme yapacaklarını vurguladı.

Üreten, emek veren çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ve onları desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Pakdemirli, "Böylece tarımsal destek kapsamında üreticilerimize 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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