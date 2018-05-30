Çiftçilere Verilen Eğitim, Fındık Verimini Yüzde 30 Arttırdı

Ferrero Değerli Tarım Türkiye Direktörü Ersin Arısoy, 5 yıldır faaliyet gösterdikleri Türkiye'de 35 bine yakın çiftçiye eğitim verdiklerini, geçen sene analiz edilen sonuçlara göre fındıkta yüzde 30'a yakın verim artışı sağlanabileceğini çiftçilere gösterdiklerini söyledi.

Ferrero Fındık, Samsun'da basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Çok sayıda yerel ve ulusal medya kuruluşunun temsilcisinin bulunduğu iftar programında Ferrero Değerli Tarım Türkiye Direktörü Ersin Arısoy, firmalarının Türkiye'deki fındık üreticilerine ve fındıklara verdiği önemden bahsetti.

Türkiye'de faaliyet gösterdikleri 5 yıl boyunca çiftçi eğitimlerine büyük önem gösterdiklerini ifade eden Ersin Arısoy, "Geçen sene Samsun'da, yılbaşı itibariyle 9 ziraat mühendisi arkadaşımız, 3 de sosyal uzman arkadaşımız Samsun bölgesinde fındık tarımı ile uğraşan çiftçilere teknik destek vermek için ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar. Türkiye'de yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Bu faaliyetler kapsamında toplam 35 bine yakın çiftçimize eğitim verdik. Son 2 senedir de 12 bin 500 civarında çiftçimizi arazisinde ziyaret ederek tarımsal faaliyetlerden ve sosyal uygulamalardan bilgilendirdik. Geçen seneki sonuçlarımıza göre yüzde 30'a yakın verim artışı sağlanabileceğini çiftçilerimize gösterdik. Bu bizim için en gurur verici nokta. Kalite bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Firmamız, Türkiye'den çok ciddi miktarda fındık alıyor ve buna bağlı olarak Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Türkiye'de faaliyetlerimiz ve satın almalarımız devam ediyor. Bu nedenle Türkiye'deki fındığın sürdürülebilir olması, gelecek nesillere aktarılıyor olması, kalitesinin taviz vermeden devam ediyor olması bizim için çok önemli. Davetimize gelen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

İftar programı konuşmadan sonra ikramlarla son buldu. - SAMSUN