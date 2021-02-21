Çiftçilere verilen destek ödemelerinin arttırılması
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Çiftçilere verilen destek ödemelerinin arttırılması

21.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:55
Çiftçilere verilen destek ödemelerinin arttırılması

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, gübre destek ödemelerinin artmasının, çiftçiye can suyu olacağını bildirdi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, gübre destek ödemelerinin artmasının, çiftçiye can suyu olacağını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda gübre desteği ödemelerindeki artış ile Kırşehir'de verilecek desteklerin de yükseltildiğini anımsattı.

Çiftçilerin zor şartlar altında fedakarca üretimlerini sürdürdüğünü aktaran Şahin, Kırşehirli çiftçilere yapılacak olan 14 milyon 803 bin 450 lira gübre desteği ödemesinin 31 milyon 257 bin 360 liraya çıkarıldığını belirtti.

Organik ve orgamineral gübre desteğinin de dekarda 10 liradan yüzde 100 artış göstererek 20 lira olarak ödeneceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize adeta bir can suyu olmuştur. Bu yeni desteklerden çiftçilerimiz çok memnun oldular. Ayrıca ilimizde 19 bin 881 çiftçimize 2 milyon 348 bin 874 dekar alanda toplamda 44 milyon 215 bin 966 lira mazot desteği ödemesi yapılacak. Devletimiz çiftçilerimizin daima zor zamanlarında yanlarında olacak ve her anlamda desteğini sürdürecektir. Öte yandan son haftalarda kar yağışları hem bizim hem de çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Kırşehir ili olarak yeni üretim sezonu için çok umutluyuz. Tüm çiftçilerimizin 2021 üretim sezonunda bol ve bereketli bir hasat geçirmelerini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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