Çiftçilere "toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmayın" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiftçilere "toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmayın" uyarısı

20.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:57
Çiftçilere

Ladik Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, çiftçilere toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmamaları uyarısında bulundu.

Ladik Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, çiftçilere toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmamaları uyarısında bulundu.

Dal, AA muhabirine, bilinçsiz kullanılan gübrenin hem toprak yapısının bozulmasına ve hem de israfa neden olduğun söyledi.

Toprak tahlilinin çiftçi bakımdan üretim maliyetini düşüren en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkati çeken Dal, "Araştırmalarımıza göre pek çok çiftçimiz bilinçsiz gübre kullanımına devam ediyor. Bazı üreticilerimiz arazisine komsu tarlalarda kullanılan gübreyi arazisine atıyor. Komşu sınırda da olsa her tarlanın aynı cins gübreye ihtiyacı olmayabilir. Bilinçsiz kullanılan gübre hem toprak yapısının bozulmasına ve hem de maddi kayıplara neden oluyor." dedi.

Tahlile gönderilecek toprak numunesinin hayvan yatağı, ağaç altı, tümsek ve çukur olmayan değişik yerlerden alınması gerektiğini bildiren Dal, toprak tahlili konusunda çiftçilerin Tarım ve Orman müdürlükleri ile serbest ziraat mühendislerine başvuruda bulunarak gerekli bilgiyi alabileceklerini kaydetti.

-

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ozan Kabak Erol Bulut Şenol Güneş Metin Oktay
Daha Fazla Ekim Çocuk İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiftçilere "toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmayın" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 17:01:29. #1.14#
title