Çiftçilere "toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmayın" uyarısı

Ladik Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, çiftçilere toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmamaları uyarısında bulundu.

Ladik Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, çiftçilere toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmamaları uyarısında bulundu.

Dal, AA muhabirine, bilinçsiz kullanılan gübrenin hem toprak yapısının bozulmasına ve hem de israfa neden olduğun söyledi.

Toprak tahlilinin çiftçi bakımdan üretim maliyetini düşüren en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkati çeken Dal, "Araştırmalarımıza göre pek çok çiftçimiz bilinçsiz gübre kullanımına devam ediyor. Bazı üreticilerimiz arazisine komsu tarlalarda kullanılan gübreyi arazisine atıyor. Komşu sınırda da olsa her tarlanın aynı cins gübreye ihtiyacı olmayabilir. Bilinçsiz kullanılan gübre hem toprak yapısının bozulmasına ve hem de maddi kayıplara neden oluyor." dedi.

Tahlile gönderilecek toprak numunesinin hayvan yatağı, ağaç altı, tümsek ve çukur olmayan değişik yerlerden alınması gerektiğini bildiren Dal, toprak tahlili konusunda çiftçilerin Tarım ve Orman müdürlükleri ile serbest ziraat mühendislerine başvuruda bulunarak gerekli bilgiyi alabileceklerini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay