ÇİFTÇİLERE TOHUMLUK FİĞ İLE ARPA DAĞITIMI

KİLİS (DHA) - KİLİS'te, düzenlenen törenle çiftçilere tohumluk fiğ ile arpa dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresi işbirliğiyle tohumluk fiğ ile arpa dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle 100 üreticiye 1720 dekar alan için 21 bin 500 kilo fiğ ve 9 bin arpa tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak, hayvancılığın en büyük girdilerinden olan yem maliyetini düşürmek istediklerini belirterek, Meralarımızdaki otlatma baskısını azaltmak, tek yolu da kaba yem ihtiyacını karşılamak için yem bitkilerini attırmaktır. Dünyada günümüzde pandemiden kaynaklı, gıda krizi var. Küresel gıda krizi zaman zaman, gıda savaşına doğru yürüyor. Gıda savaşı askerin topla tüfekle savaşarak kazanacağı şey değil, gıda savaşının askerleri çiftçiler, çiftçilerin elindeki silahlarda tohumlar, çiftçilerin karargahları tarlalarıdır. Bu savaşı belediyemiz, milletvekillerimiz, il genel meclisimiz ne kadar desteklerse bu savaşı kazanacağız? dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ise projeye ortak olduklarını ifade edip, her zaman üreticinin yanında yer alacaklarını dile getirdi.

Yapılan konuşmalardan sonra çiftçilere, 1720 dekar alan için 21 bin 500 kilo fiğ ve 9 bin arpa tohumu dağıtıldı.