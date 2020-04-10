Çiftçilere tohum destekleri verilmeye başladı Ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için Afyonkarahisar'da yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için Afyonkarahisar'da yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla, proje kapsamında belirlenen 21 ilden biri olan Afyonkarahisar'da fasulye ve yağlık ayçiçeği tohumlarının üreticilere yüzde 75 hibeli olarak dağıtılması planlandı.

Bu kapsamda üretin kesintiye uğramaması ve işlenebilirliği mümkün olan tüm arazilerin değerlendirilmesi açısından kentteki üreticilere toplamda 30 ton kuru fasulye tohumunun dağıtımı gerçekleştirildi. Yağlık ayçiçeği tohumunun da dağıtılmasıyla Afyonkarahisar'da tohum dağıtım işlemi tamamlanacağı bildirildi. Tohum bedellerinin yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA