Çiftçilere Tkdk Destekleri Anlatıldı

Bafra Ziraat Odası tarafından çiftçilere, hayvancılık alanında destekler ve kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi konularında bilgi verildi.

Samsun Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) yetkilisi Tolga Özozgan, Bafra Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda, çiftçilere zirai makine ekipmanları ile ilgili destekler ve yapabilecekleri projeler hakkında bilgi verdi.

Kurumun 2007'de kurulup 2011'de faaliyetlerine başladığını belirten Özozgan, "Yakın zamanda hayvancılık ve zirai makine ekipmanlar ile ilgili proje kabulleri olacak. Çiftçilerden proje sunmalarını istiyorum. Bu projeler desteklenecek. Bugüne kadar 11 bin proje desteklendi." dedi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner'in konuşmasının ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.