Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi

Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin tanıtılması ve Şanlıurfa'da yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin tanıtılması ve Şanlıurfa'da yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi verildi.

Bereketli tarım topraklarına sahip Şanlıurfa'da çiftçiye yönelik eğitim ve desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, düzenlemiş olduğu eğitim seminerleriyle Şanlıurfa'daki bitki çeşitliliğini artırarak ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen eğitime katılan tarım gönüllüleri ve çiftçilere Ziraat Mühendisi Sevda Samak tarafından tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, bakım, ilaçlama ve pazarlama konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitimin ardından katılımcılara katılım belgeleri verildi. - ŞANLIURFA

Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Süreyya Yalçın Armağan Çağlayan
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Mustafa Denizli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 12:12:49. #1.14#

title