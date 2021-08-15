Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin tanıtılması ve Şanlıurfa'da yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi verildi.