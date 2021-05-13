Çiftçilere 'teşekkür' filmi

Pandemi döneminde de aralıksız çalışan çiftçiler için HEKTAŞ, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ne özel bir teşekkür filmi yayınladı.

Pandemi döneminde de aralıksız çalışan çiftçiler için HEKTAŞ, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ne özel bir teşekkür filmi yayınladı. Filmin çekimlerinde, gerçek çiftçiler rol alırken, tarlalarında emek harcayan çiftçilerin işlerini yaptığı o anlar da kameralara yansıdı.

Türkiye bitki koruma sektörü markalarından HEKTAŞ, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, gıdaya erişimin kritik bir öneme sahip olduğu pandemi döneminde de aralıksız çalışan çiftçiler için yeni bir kampanyaya imza attığını açıkladı. HEKTAŞ, kampanya kapsamında 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için özel bir teşekkür filmi yayınladı. #çiftçimeteşekkürler etiketi ile yayınlanan, İstanbul ile Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde üç gün süren teşekkür kampanyasının tanıtım filminin çekimlerinde gerçek çiftçiler rol aldı. Film, "Tüm çiftçilerimize sonsuz minnetle" sözü ile sona eriyor. HEKTAŞ, farkındalık kampanyasıyla toplumun her kesimini çiftçilere teşekkür etmeye davet ediyor.

Şirket, Türkiye'yi köy köy gezen eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin yanı sıra geliştirdiği Akıllı Asistan mobil uygulaması, İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu, Bursa Orhangazi Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi ve uzaktan görüntüleme, analiz ve uygulama drone'u HEKTAŞ Turna gibi projelerle çiftçilere destek olmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı