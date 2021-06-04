Çiftçilere tasarruf ettirecek "Akıllı Traktör Sistemi" tarla testini geçti
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Çiftçilere tasarruf ettirecek "Akıllı Traktör Sistemi" tarla testini geçti

Çiftçilere tasarruf ettirecek 'Akıllı Traktör Sistemi' tarla testini geçti
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği Akıllı Traktör Sisteminin (ATS) tarla testi Burdur'da tarım lisesi öğrencileriyle yapıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği Akıllı Traktör Sisteminin (ATS) tarla testi Burdur'da tarım lisesi öğrencileriyle yapıldı.

TARNET Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Dilaveroğlu, AA muhabirine, "Milli Teknoloji Hamlesi"ni tarıma kazandırmak için gayret ettiklerini söyledi.

Birden fazla projenin Ar-Ge çalışmasını yürüttüklerini vurgulayan Dilaveroğlu, daha önce Zirai İnsansız Hava Aracı'nı (ZİHA) da ürettiklerini anımsattı.

ATS'nin tarla testini, Tefenni ilçesindeki Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle yaptıklarına değinen Dilaveroğlu, "Denemesini yaptığımız Akıllı Traktör Sistemi, tarlanın çok doğru şekilde sürülmesini, ekim için hazırlanmasını ve ilaçlama safhasında da doğru ilaçlama yapılmasını sağlayarak çiftçimizin girdi maliyetlerini optimize eden bir teknoloji çözümüdür." diye konuştu.

"Akıllı Traktör Sistemi şu anda bir olgunluk seviyesine ulaştı"

Dilaveroğlu, teknolojinin iki adımdan oluştuğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu sistemin bir bileşeni hassas konumlandırmayı sağlayan bizim 'RTK' dediğimiz konumlandırma teknolojisidir. 'RTK', baz istasyonu olarak Türkiye'de milli ve yerli ilk defa TARNET markasıyla yakında piyasaya sunacağımız bir teknoloji olarak geliştirildi. Bunun diğer bileşeni de 'Akıllı Traktör Sistemi' dediğimiz bir bilgisayarlı tablet sistemidir. Bu sistem ikisi bütünleşik çalışarak tarlamızı sıralı bitkilerin en doğru şekilde ve hata payı olmaksızın hazırlanmasına ve ilaçlamanın da ilaçların üst üste binmesini engelleyecek şekilde yapılmasına imkan veriyor. Dolayısıyla çiftçimiz, bu anlamda enerjiden, işgücünden ve zamandan kaynaklı maliyetlerde tasarruf ediyor. Akıllı Traktör Sistemi şu anda olgunluk seviyesine ulaştı. Test sürecinin ardından yakında Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2 bin hizmet noktasında bu teknolojik ürünlerimizi çiftçilerimizle buluşturacağız."

Dilaveroğlu, bir navigasyon sistemi çözümü olan ATS'nin uygun maliyetlerle tüm traktör modellerinde kullanılabileceğini bildirdi.

Tefenni Kaymakamı Mustafa Caner Culukar da çiftçilere fayda sağlayacak sistemin üretilmesinden memnun olduğunu vurgulayarak, "Çiftçilerimize küçük bir maliyetle yüksek kar getirecek bu sistemi kazandırdıkları için Tarnet AŞ'yi tebrik ediyoruz. Sistemin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

ATS nasıl kullanılıyor

ATS kullanan çiftçi ilk olarak arazisinin sınırlarını sisteme girecek. Akıllı sistem sayesinde ilaçlama, toprak işleme, ekim ve gübreleme gibi yapacağı iş için traktöre bir rota oluşturulacak.

Güvenlik amacıyla sürücüyle hareket eden traktör, belirlenen rotada işlemini yaparken bir sapma olursa sistem uyarı verecek. Manuel kullanımda sisteme sürücü müdahale ederek sapmayı düzeltebilecekken, otomatik seçeneğinde ise sistem traktörü tekrar belirlenen rotaya kendisi sokacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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