Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri başlıyor AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çiftçilere tarımsal destek ödemelerinin yarın başlayacağını bildirdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çiftçilere tarımsal destek ödemelerinin yarın başlayacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı açıklamada, çiftçilere ve üreticilere toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık tarımsal desteğin yarın ödenmeye başlayacağını belirtti.

Ödemelerin, TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını aktaran Aksal, "Çiftçilerimize 1,145 milyar lira, mazot gübre desteği, 580 milyon lira anaç koyun-keçi desteği, 120 milyon lira hububat-baklagil desteği, 20 milyon lira dane mısır desteği, 16,2 milyon lira hayvan hastalık tazminatı, 226 bin lira tiftik keçilerine ilave destek ödenecek." ifadelerini kullandı.

Aksal, koronavirüse karşı Türkiye'nin her türlü önlemi aldığını, birçok ülkenin aksine virüsle mücadelede başarılı olduklarını kaydetti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara da bazı görevler düştüğünü aktaran Aksal, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinden çıkmamalarını, her türlü ihtiyaçlarının görevliler tarafından karşılanacağını bildirdi.

Kaynak: AA