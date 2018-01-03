Çiftçilere Tarım Sigortası Anlatıldı

Samsun'da çiftçilere tarım sigortasının sağladığı imkanlar anlatıldı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TARSİM Karadeniz Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle buğday ekiminin ağırlıklı olarak yapıldığı Kavak, Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinin 15 mahallesinde TARSİM bilgilendirme toplantıları yapıldığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, tarımın riskli bir sektör olduğunu vurguladı.



Özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliği nedeniyle oluşan kötü hava şartlarının tarımsal ve hayvansal üretimi olumsuz yönde etkilediğine işaret eden Kırmacı, şunları kaydetti:



"2005 yılında çıkartılan Tarım Sigortaları Kanunu'nda her geçen yıl çiftçilerimizin lehine olacak yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Bu yıl da buğday ürününe ilave olarak diğer serin iklim tahılları da ilçe bazlı kuraklık sigortası TARSİM kapsamına dahil edildi. Çiftçilerimizin herhangi bir doğal afet meydana geldiğinde mağduriyet yaşamaması için ürünlerine sigorta yaptırmalarını istiyoruz. Çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırmak için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe müdürlüklerine giderek Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırmaları ya da mevcut kayıtlarını güncelleyip, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla sigorta yaptırılmaları menfaatlerine olacaktır."



TARSİM Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu ise devlet destekli tarım sigortaları uygulamaları ile ilgili çiftçilere bilgiler verdi.