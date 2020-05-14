Çiftçilere sıfır faizli altı ay vadeli akaryakıt Shell & Turcas, çiftçilerin Denizbank Üretici Kart ile Mayıs ayında; İş Bankası İmece Kart ile Mayıs ve Haziran aylarında yapacakları akaryakıt harcamalarında sıfır faizle 6 ay vade imkanı sunuyor.

Shell & Turcas, çiftçilerin Denizbank Üretici Kart ile Mayıs ayında; İş Bankası İmece Kart ile Mayıs ve Haziran aylarında yapacakları akaryakıt harcamalarında sıfır faizle 6 ay vade imkanı sunuyor.

Şerketten yapılan açıklamada, "Covid-19 sürecinde önceliğini müşterilerinin, iş ortaklarının ve çalışanlarının sağlığı, güvenliği ve kesintisiz ürün ikmali olarak belirleyen Shell & Turcas, banka iş birlikleriyle çiftçinin de yüzünü güldürecek" denildi.

Denizbank Üretici Kart sahipleri Üretici Kart posuna sahip Shell üye işyerlerinde 1 Mayıs – 26 Mayıs 2020 tarihleri arasında; İş Bankası İmece Kart sahipleri ise 1 Mayıs – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında İmece Kart posuna sahip Shell üye işyerlerinde 6 ay vadeli ödeme olanağına sahip olacaklar.

Açıklamada, "Shell & Turcas, Denizbank ve İş Bankası iş birlikteliği ile çiftçilerin yakıt alımlarında çok cazip bir ödeme kolaylığı sağlayarak tasarruflu ve daha verimli iş yapmalarına destek olacak" denildi.

Kaynak: DHA