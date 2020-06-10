Çiftçilere sahte ve taklit gübre uyarısı
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Çiftçilere sahte ve taklit gübre uyarısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri, taklit ve tağşiş yaparak sahte gübre üreten kişilere karşı uyardı.

Çiftçilere sahte ve taklit gübre uyarısı
10.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:58

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri, taklit ve tağşiş yaparak sahte gübre üreten kişilere karşı uyardı.

Yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda olduğu gibi kimyevi gübre çeşitlerinin mevsimsel taleplerinin fazla olduğu dönemlerde gübre sektöründe piyasa hareketliliğini fırsat bilen kötü niyetli kişilerin piyasaya sahte ve taklit ürün arz ettikleri belirtildi. İl Jandarma ekiplerinin itinalı takipleri sonucu suçüstü yapılarak taklit ve tağşiş yaparak sahte gübre üreten kişilerin Eskişehir'de de yakalandığı belirtilen açıklamada, "Bu gibi fırsatçıların üretici firmalar tarafından yetkilendirilmemiş dağıtıcılar vasıtasıyla piyasaya ürün arz ettikleri geçmiş yıllarda görüldüğü gibi yine uygulamalarda görülmüştür. Bu gübreleri, ambalaj etiket bilgileri ve fiziksel görünümleri itibariyle taklit ve tağşiş gübre olduklarını ayırt etmek mümkün olmamaktadır. Bu gübrelerin analizlerinin sonucunda; etiket bilgileriyle uyumlu bitki besin elementleri bulunmamakta, hatta gübre içerisinde hiçbir bitki besin maddesi bulunmamaktadır. Bunun yanında, çiftçilerimizin firmaların satış noktaları dışında bazı kişilerden ucuz olduğu gerekçesiyle faturasız gübre alarak kullanmaları mağduriyetlerine neden olmaktadır. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için seyyar olarak pazarlanan, Mahallelerinde satılan gübreleri almamaları gerekmektedir. Zaten bu tür gübrelerin seyyar olarak pazarlanması, "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" mevzuatına uygun değildir. Bu nedenle gübreler; çiftçilerimizce sabit, yerleri bilinen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden gübre ile izin verilen ve üretici firmaların bayisi olan ve bu belgeleri Dağıtıcılık Belgesi istenildiğinde ibraz edebilen, sattıkları ürün bilgileri ile birlikte şirket bilgilerini içeren belgeleri düzenleyerek tarafınıza veren gerçek ve tüzel kişiliklerden satın alınmalıdır. Aksi takdirde çiftçilerimizin ödemiş oldukları gübre bedellerinden ve ürün kayıplarından dolayı mağduriyetlerinin oluşacağı, geleceğimizin mirası olan topraklarımızda da telafisi güç ve imkansız sonuçlara neden olabileceği unutulmamalıdır" denildi, - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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