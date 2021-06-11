Çiftçilere önemli uyarı: ÇKS Başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor
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Çiftçilere önemli uyarı: ÇKS Başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor

Çiftçilere önemli uyarı: ÇKS Başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 30 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde sona ereceği açıklandı.

2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 30 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde sona ereceği açıklandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdür İbrahim Sağlam, "30 Aralık 2014 tarih ve 29221 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona erer. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında yapabilirler. Mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişiklikleri üretim yılı içerisinde yapılabilirler. Bitkisel Üretime Dayalı Desteklemelerden yararlanmak isteyen üreticilerimizin 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar başvurularını yapmaları gerekmekte olup güncellemelerini yapmayan çiftçilerimiz hiçbir bitkisel desteklemeden faydalanamayacaklardır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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