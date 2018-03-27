Sivas'ta çiftçilere, nohut ve yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ve Yem Bitkileri Üretimini Artırma Projesi" kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birlik Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 'Nohut ve Yem Bitkisi Tohumu Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Toptancılar Sitesi Tarım Kredi Merkez Kooperatifi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Gül, geçen yıl da buna benzer bir çalışma yapıldığına dikkat çekti.

Gül, "Buradaki ana tema çiftçimizin yüzünün gülmesidir. Kırsalda yaşam standardının yükselmesi amacıyla gerek İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gerek TKDK, gerek İl Özel İdaresi ve gerekse de Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla sürekli bir destek sağlanıyor. 2017 yılı içerisinde verilen teşvik ve desteklerin toplam miktarı 400 milyon lira. Bunun içerisinde DSİ ve İl Özel İdaresinin sulama kanalı, baraj gibi dolaylı destekleri bu hesaba dahil değil." ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılığın zor bir iş olduğunu vurgulayan Gül, "Köyde yaşarken birçok zorlukta karşılaşıyorsunuz. Devletin görevi sizin bu zorluklarla uğraşırken önünüzdeki engelleri kaldırmak. Bugün burada yapılan da bunların bir parçasıdır." açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından Vali Gül ve protokol üyeleri çiftçilere tohum dağıtımı yaptı.

Proje ile ülkedeki yaklaşık 4 milyon hektara ulaşan nadas alanlarının tarımsal üretime kazandırılması ve bu alanlarda ilk etapta arz açığı olan baklagiller (nohut) üretiminin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Sivas merkez ilçe dahil olmak üzere 13 ilçede 204 çiftçi 12 bin dekar alanda 156 ton sertifikalı nohut tohumunu toprakla buluşturacak. Proje bu alanda uygulanan dağıtımda en fazla paya sahip olacak.

Diğer yandan hayvancılığı geliştirmek için yem açığını gidermek amacıyla da 1 milyon 425 bin 210 lira bedel ile 2 bin çiftçiye fiğ, silajlık mısır ve yoncadan oluşan tohumlar dağıtılarak, toplamda 33 bin dekar alanda yem bitkisi ekimi sağlanacak.