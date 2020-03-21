Çiftçilere mazot gübre desteği sürüyor DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı her ay çiftçilere mazot gübre desteği veriyor.

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı her ay çiftçilere mazot gübre desteği veriyor. Düzce'de 2019 yılı içerisinde çiftçilere 10 milyon 660 bin lira destek verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere 2019 yılında Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek sağladı. 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de 18 Şubat 2020'de yayımlanmasının ardından Düzce'de 2019 yılı üretim sezonuna ait mazot gübre desteklemeleri kapsamında 27 bin 360 çiftçiye 10 milyon 660 bin TL destekleme ödemesi yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA