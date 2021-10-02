ÇİFTÇİLERE KEÇİBOYNUZU FİDANI DAĞITILDI

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiftçilere keçiboynuzu fidanı dağıtıldı.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 12 dekarlık alanda dikimi yapılması için keçiboynuzu fidanları dağıtıldı. Fidanların dağıtımı, Kumluca Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit ile Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Kumluca Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, "Marjinal tarım arazilerinin değerlendirilmesi kapsamında bugün Kumluca ilçemizdeki 12 çiftçimize 80 dekar alanda keçiboynuzu üretilmesi için fidan dağıtımında bulunuyoruz. Bu fidanlarımız yüzde 75 devlet destekli olarak çiftçilerimize dağıtıldı. Fidan ücretlerinin yüzde 25'i çiftçilerimiz tarafından karşılanmaktadır. Amacımız ilçemizde bulunan atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesine katkı sağlamaktır. Atıl tarım arazilerini fidanlarla buluşturmaktır. Kullanılmayan, kullanılamayacak durumda olan, marjinal dediğimiz yamaç arazilerin değerlendirilmesi kapsamında bu projeyi yürütüyoruz" dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Atıl alanları değerlendirmek için çiftçilerimize keçiboynuzu fidanı dağıtıyoruz. Kumluca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ve İl Müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Atıl ve susuz alanları değerlendirmek için çok güzel bir nimet şeklinde ağaçlandırıyoruz" diye konuştu.

Çiftçi Nadire Şanlı (60) "Sulayamadığımız kıraç tarlamız var. Boynuzlarımızı oraya dikeceğiz. Devletimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Durkadın Aksoy (58) da "Evimizin yanında sulayamadığımız kıraç bir arazimiz var. Oraya boynuz ağacı dikeceğiz. Devletimize bu fidanları temin ettiği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.