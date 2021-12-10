Çiftçilere gübre müjdesi

KOCAELİ (İHA) - Çiftçilere kompoze gübre desteği vereceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Üreticilerimize 1500 ton süper çotanak ve mikro element içerikli kompoze gübre desteği vereceğiz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli meyve üretiminde kullanılmak üzere 1500 ton süper çotanak ve mikro element içerikli kompoze gübre desteği verecek. Tarıma desteğin devam ettiğini söyleyen Tahir Büyükakın, "Kasım ayında yem bitkisi tohum ekiminde kullanılmak üzere yüzde 50 hibeli 1600 ton kompoze taban gübresi desteğiyle üreticilerimizin yüzünü güldürdük. Şimdi de 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilerimize, yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı ceviz ve Trabzon hurması fidanı ile birlikte fındık ve ceviz başta olmak üzere meyve üretiminde kullanılmak üzere 1500 ton süper çotanak ve mikro element içerikli kompoze gübre desteği vereceğiz. Üreticilerimize gübrelerini, önümüzdeki haftadan itibaren teslim etmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

"İki yılda tarıma 82 milyon 604 bin TL destek sağladık"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere her fırsatta yanında olduklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "İki yılda tarıma 82 milyon 604 bin TL destek sağladık. Bu desteklerimizi artırmak içinde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli'nde üretim yapan tüm hemşerilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Güçlü Türkiye güçlü tarım ile var olur. Biz bunu net bir şekilde biliyoruz. Tabi Kocaeli'nde bu tarımsal ve hayvansal üretimdeki potansiyeli daha da yukarılara çekmek için gayret veriyoruz. 13 bin çiftçimize iki buçuk milyon mazot desteği verdik. Bu desteklerin yanı sıra tarımsal üretime vizyon kazandırdık, çiftçimizin geliri arttırmak içinde projeler ürettik. Biz durmayacağız, çiftçimizin yanında üretimin destekçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ