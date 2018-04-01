Çiftçilere Gübre Kullanımı Uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, bilinçsiz gübre kullanımının hem cebe ve hem de toprağa zarar verdiğine işaret etti.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharın gelmesiyle birlikte hububat ekim ve bahçe bakım hazırlıklarına başlanıldığını hatırlattı.

Fazla gübre kullanımı ile fazla ürün alınamayacağını vurgulayan Demir, toprağın yapısına ve ürünün çeşidine göre bilinçli gübre kullanılması gerektiğini hatırlattı.

Gübre ve gübrelemenin teknik bir konu olduğunu anımsatan Demir, "Çiftçilerimizin birim alandan daha fazla kaliteli ve verimli bir ürün alabilmesi için tohum kadar gübre de önemli. Bunun için bilinçli gübre kullanmalıyız. Toprağın yapısına ve ürünün çeşidine göre teknik bir şekilde gübreleme yapmalıyız. Aksine ne verimli ürün alabiliriz ne de toprağı düzgün bir şekilde kullanabiliriz." diye konuştu.

Verimli topraklar için bilinçli gübre kullanılması gerektiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bazı çiftçilerimiz nasıl olsa bu fiyatlı gübre bunu kullanırsam verimli ürün alırım düşüncesinde olabilir. Bu yanlış düşünce. Belki de toprağın en uzuz gübreye ihtiyacı vardır. Bu nedenle çiftçilerimiz mutlaka toprak analizi yaptırmalı ve ona göre gübrenin çeşidini ve oranını belirlemelidir."