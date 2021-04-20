Çiftçilere gönüllü eğitim

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde yaşayan emekli ziraat teknikeri Selim Çolak (63), kendisini tarıma adadı.

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde yaşayan emekli ziraat teknikeri Selim Çolak (63), kendisini tarıma adadı. Gönüllü olarak üreticilere ağaç fidanı yetiştirme ve meyve ağacı budama yöntemlerini anlatan Selim Çolak, "Çiftçilere her zaman ilk söylediğim doğru budamanın yapılması. Hem ağaç için hem de ürün elde etmek için çok önemli" dedi.

Bigadiç İlçe Tarım Müdürlüğü'nden emekli olan ziraat teknikeri Selim Çolak, çiftçilere gönüllü olarak yardım ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapan Çolak, emekli olduktan sonra da memleketi Bigadiç ilçesine yerleşti. Yörede fazla olan fide yetiştiriciliği, üzüm asma kesiminin nasıl yapılacağını ve meyve ağaçlarının nasıl budanacağını çiftçilere anlatan Selim Çolak, mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi. Sağlığı elverdiği sürece bu işe devam edeceğini belirten Selim Çolak, "Benim branşım tarımsal kooperatifçilik ve meyvecilik üzerine. Budama, aşılama, zirai mücadeleler konusunda gerekli bilgilendirme ve destekleri vermeye çalışıyorum. Bu işi büyük keyif alarak sürdürüyorum. Bölgemiz verimli topraklara sahip. Çiftçilerimizin daha verimli ürünler alması için çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.

Ceviz üreticilerine bilgi veren Selim Çolak, Bigadiç ilçesinde en uygun ceviz dikim zamanının aralık ayında olduğunu söyledi. Aralık ayında dikilen fidanların nisan ayına kadar adaptasyon sürecini sağlayacağını söyleyen Çolak, yapılan budamalarla ilgili de bilgi verdi. Çolak, "Uygun bakımlar yapıldığında aynı yıl ceviz fidanı 2 metreye kadar ulaşır. Doğru budama hem ağacın gelişimi için hem de ürün zamanı hasat için son derece önemli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin EMCAN