Çiftçilere gezici muayene istasyonu
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Çiftçilere gezici muayene istasyonu

Çiftçilere gezici muayene istasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yüreğir Ziraat Odası (YZO), çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini şehir merkezine gitmeden gezici araç muayene istasyonunda yapmalarına yönelik desteklerini bu yılda sürdürüyor.

Yüreğir Ziraat Odası (YZO), çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini şehir merkezine gitmeden gezici araç muayene istasyonunda yapmalarına yönelik desteklerini bu yılda sürdürüyor. Her yıl Yüreğir'in farklı mahallelerinde çiftçinin işini kolaylaştıran gezici istasyon bu kez Çotlu Mahallesinde hizmet veriyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, araç kusurlarından kaynaklanan kazaların önüne geçmek, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, aracın ömrünü uzatmak amacıyla her yıl periyodik araç muayenesinin zorunlu olarak yapılması gerektiğini belirtti.

780 bin dönüm alana sahip Yüreğir Ovası'nda üretimin en yoğun yapıldığı yaz döneminde çiftçilerin traktör muayenesi için şehir merkezine gidip gelmelerinin zaman ve yakıt harcamasına neden olduğunu belirten Doğan, muhtarlardan ve çiftçilerden gelen talep doğrultusundan gezici araç muayene istasyonundan yararlanacaklarına dikkat çekti.

Özellikle birden fazla traktöre sahip çiftçilerin, yoğun zirai faaliyetleri dolayısıyla araç muayene işlemlerine zaman ayırmaya fırsat bulamadıklarını kaydeden Doğan, "Bir kısmı eski olan traktörleri Adana merkeze getirmek, üreticiler açısından büyük bir sorun oluşturuyordu. Bu konuda odamıza yapılan başvuru doğrultusunda harekete geçtik. Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluş ile yaptığımız protokol çerçevesinde gezici muayene istasyonunu Çotlu Mahallesi'nde konuşlandırdık. Konuyla ilgili çiftçilerimizi bilgilendirdik. Muayene öncesinde araç sahiplerinin sigortalarını yaptırmaları gerektiğini hatırlattık. Araçlarda tespit edilebilecek eksiklikler için ustalar da hazır bulundular. Muayeneden geçmeye engel arızaların derhal giderilip, aracın yeniden teste alınmasını sağladık. Her zaman üreticilerimizin yanındayız" dedi. - ADANA

Çiftçilere gezici muayene istasyonu
Çiftçilere gezici muayene istasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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