Çiftçilere Gap İdaresi Desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Kilis İl Müdürlüğü ile GAP İdaresi Başkanlığı arasında çiftçilere destek projeleri kapsamında protokol imzalandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu ile GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil arasında protokol imzalandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, çiftçilere yönelik 3 projenin geçtiğini ifade ederek,"GAP İdaresi Başkanlığına sunulan yüzde 70 hibeli projelerlerden Organik Zeytin üreticilerimize zeytin silkeleme makinesi dağıtımı projesi, sebze üreticilerinize fide üretim merkezi oluşturulması projesi, sığır üreticilerimize yem karma makinesi dağıtımı projesi olmak üzere toplam 3 projemiz geçti. Protokolünü GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ile imzaladık" diye konuştu. - KİLİS