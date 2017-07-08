Çiftçilere Fıstık Hakkında Bilgi Verildi

Batman Ziraat Odası ve Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nde görevli personeller köylerde çiftçileri ziyaret ederek Antep fıstığı ağaçlarındaki hastalılarla mücadele konusunda bilgi verdi.



Batman Ziraat Odası'nda görevli uzman Tarım Danışmanı Songül Özhan ve Tarım İl Müdürlüğü mühendislerinden Ramazan Aslan ile Ziraat Yüksek Mühendisi Nedim Sakçı Antep fıstığı yetiştiren köylerde çiftçileri ziyaret etti.



Merkeze bağlı Binatli köyüne giden uzmanlar çiftçilere Antep fıstığı dip kurdu ve kök çürüklüğü mücadelesi hakkında çiftçilerle sahada bilgilendirme çalışması yaptı. - BATMAN