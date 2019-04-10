Çiftçilere Ceviz ve Badem Fidanı Dağıtıldı

Yalıhüyük ilçesinde 6 çiftçiye 965 adet ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.



Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP) çalışması çerçevesinde çiftçilere ceviz ve badem fidanları dağıtıldı.

Konuyla ilgili Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında teraslanmış alanların tarıma kazandırılması için ceviz ve badem fidanları dağıtıldı. İlçemizde iklim şartlarına uygun ceviz ve badem yetiştiriciliği ilk defa yapılacak olup ilçemiz ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tarım geçmişte olduğu gibi bundan sonra da önemli olacaktır. Projeler gerçekleştikçe badem ve ceviz üretiminde önemli bir yere sahip olacaktır. Dağıtımı yapılan fidanların İlçemiz çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA