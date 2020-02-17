Çiftçilere buğday zararlılarıyla mücadele anlatıldı
Malkara Ziraat Odası'nda buğday hastalıklarıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Malkara Ziraat Odası'nda buğday hastalıklarıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Oda toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme ziraat mühendisleri Burak Işık ve Numan hayırlı tarafından gerçekleştirildi.
Katılımcılara sürme, rastık, kök boğazı, pas, külleme, yaprak lekesi hastalıkları ile mücadele buğday zararlılarına karşı yapılacaklar anlatıldı.
Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, çiftçilere ve üyelere yönelik bilgilendirme ve seminerlerin devam edeceğini belirtti.