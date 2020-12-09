Çiftçilere budama teknikleri öğretildi
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Çiftçilere budama teknikleri öğretildi

09.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:19
Çiftçilere budama teknikleri öğretildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çiftçilere budama teknikleri öğretildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çiftçilere budama teknikleri öğretildi.

Samsat Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri çiftçileri budama teknikleri yönünde bilinçlendirmek için köyleri gezerek çiftçileri eğitiyor. Uygulamalı eğitim alan çiftçiler kendi bahçelerini kendileri budamaya devam ediyorlar.

Çalışma kapsamında Ovacık Köyünden Abdulmecit Ertan'a bahçesinde uygulamalı eğitim veren Ziraat Mühendisi Zeliha Çiftçi, nar bahçelerinde şekil budaması, budama teknikleri ve budamada dikkat edilmesi gereken hususlar ile nar bahçelerinde bakım tekniklerini anlattı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat ilçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılınç, çiftçilerin her yıl düzenli olarak budama yapmaları gerektiğini belirterek, yanlış yapılan budamanın yarardan çok zarar vereceğini söyledi.

Müdür Kılınç, "Budamada dikkat edilmezse bir sonraki yıl üründe azalma görülür. Bunun önüne geçmek için çiftçilerimizi bahçelerinde ziyaret ederek kendilerine budama ve bakım tekniklerini öğretiyoruz. İlçemizde nar bahçeleri her geçen gün artıyor. Çiftçimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için bizlere de görev düşüyor. Bunun için mühendislerimiz çiftçilerimize budama nasıl yapılır, budama tekniği, yanlış budama ve bakım konularında bilgiler veriyorlar" diye konuştu. - ADIYAMAN

Çiftçilere budama teknikleri öğretildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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