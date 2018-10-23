Çiftçilere Belediyeden Altındane

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çiftçilere belediye tarafından buğday tohumu dağıtıldı.

Buğday desteğinin tarımı desteklemek amacıyla tarım komisyonu tarafından karar alındığı belirtildi. Altındane tohumluk buğdayın 275 çiftçiye 5 dönüm için 100'er kilogram dağıtıldığı belirtildi. Buğday dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin kurmuş olduğu Tarım Komisyonunun bu hizmeti gerçekleştirdiğini, amaçlarının karşılıksız tarıma destek vermek olduğunu belirtti. Edis, 5 dönüm için verilen 100 kilogram buğdayın gelecek yıl aynı miktarının geri alınmak şartıyla verildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekerek, bazı basın yayın organlarının yaptığı haberlere tepki gösterdi. Çiftçilere ve tarıma hizmet etmek ve kaliteli hizmet sunmaya gayret ettiklerini vurgulayan Özdemir, amaçlarının en ekonomik ve farklı hizmet vermek olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından alfabetik sıraya göre çiftçilere buğday tohumu dağıtımına başlandı. Buğday dağıtım törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Başkanı Selman Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Çiftçiler buğday tohumu dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirerek bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerini belirttiler. - SAMSUN