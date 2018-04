Çiftçilere Arı Kovanı ve Dal Öğütme Makinesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin arı kovanı ve antepfıstığında karagöz kurduyla mücadele amacıyla her ilçeye birer adet dal öğütme makinesi dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgedeki üreticilerin ihtiyaçlarına destek vermek amacıyla 2 bin arı kovanı dağıtarak, her bir üreticiye birer adet dal öğütme makinesi dağıttı. Botanik Bahçesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Mart 2018 günü itibariyle başkanlık döneminin 4'üncü yılını tamamladığını belirterek, "Bana söylediğiniz her bilgiyi içselleştirerek kim çözecek dediğimde uykularım kaçıyor. Bal ormanları, arı otları hepsi arıcıların daha güçlü üretim yapması içindir. 20 bin akasya ağacı diktik, arıların istediği ağaçlar diktik, arılar huzurla bal üretti. Fıstık aşılama çalışması yürüttük, topraktan altın gübre ürettik. Geçen yıl çiftçilerimiz dal öğütme makinasını benden istemişti, her şey bütçeye bağlı, önceliğini bir atım barutun var en çok kimi etkileyecekse onlara verelim dedik. En çok üretene, işçiye verdik. Memleket işçi ve çiftçi memleketidir. Onun için bütçemizin büyük bir kısmını çiftçiyi yakından ilgilendiren kısımlara veriyoruz. İdeolojik belediyecilik artık sona ermiştir, daha sonra altyapı belediyeciliği başladı, su ve kanalizasyon belediyecinin işi olarak görüldü. 1980'li yıllarda bu anlayış rahmetli Turgut Özal'la birlikte aşıldı. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde insanı merkeze alan sosyal belediyecilik anlayışıyla bir başka bakış gelişti. Sosyal belediyecilikte bir tık atladık. Artık kültürel belediyecilik var kültürel miras var. O yüzden soframıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, çalışmalar hakkında teknik bilgi vererek, "O kadar yoğun tempo içerisindeyiz ki hem arı kovanı hem de dal öğütme makinesini birlikte dağıtıyoruz. Bugüne kadar ki çalışmalar soncunda bal üretimini iki katladık, 2014'de 130 ton bal üretirken 2017 sonunda bu rakam 550 bin tonu buldu. Bugün antep fıstığında karagöz kurdu ile mücadele amacıyla dal öğütme makinelerini her ilçeye birer adet dağıtıyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ise, arıcıların arı kovanı ihtiyacını, çiftçilerin de tohum ihtiyacını karşılamak için imkanlarını seferber eden Şahin'in çalışmalarına karşılık olarak Gaziantepli üreticilerin de çok çalışarak daha fazla üreteceklerini söyledi.

Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Koca da, Şahin'e arı yetiştiricilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, arı gibi çalışma sözü verdi.

Konuşmaların ardından bal üreticilerine arı kovanı, çiftçilere ise dal öğütme makineleri dağıtıldı. - GAZİANTEP